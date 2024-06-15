عمرو سعد يشارك في دراما رمضان 2025 بتوقيع محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

يواصل المخرج محمد سامي التحضير لمسلسل جديد من تأليفه ومن بطولة الفنان عمرو سعد المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، للمنتج صادق الصباح.

وانتهى سامي من وضع الإطار الدرامي العام للمسلسل وكتب حلقاته الأولى، إذ يعد هذا التعاون هو الأول بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم المسلسل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأبطال المشاركين والمزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أشار المُخرج محمد سامي أنه سعيد جداً بالعمل التلفزيوني الأول مع النجم عمرو سعد، وقال إنه مُمثل كبير جداً وموهوب وحالت الظروف أن نجتمع في عمل درامي من قبل ونأمل أن يُحقق المُسلسل الجديد نجاح كبير، وأشار إلي أن المُسلسل الجديد سيشهد تجهيزات وتحضيرات مُختلفة وغير مسبوقة في مجال الدراما التليفزيونية، ومفاجآت كبيرة في أحداث المسلسل من حيث الشكل والمضمون والتصوير والتقنيات الفنية والبشرية وأماكن التصوير.

وكانت آخر مشاركات المخرج محمد سامي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن عمرو سعد يشارك ببطولة فيلم "الغربان" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

عمرو يوسف لـ"الخليج 365" عن "ولاد رزق 3": متفائل جدا و"ركبنا بتخبط في بعض"

عمرو مصطفى يقرر عدم طرح أغاني هذه الأيام: ده وقت للتعبد والصلاة