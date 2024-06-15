"بكلمات مؤثرة" حسام داغر يرثي والدته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان حسام داغر، صورا له برفقة والدته وهو يؤدي مناسك الحج.

وشارك "داغر" الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ذكرى يوم عرفة و تجربة الحج مع والدتي الله يرحمها ستظل في مكانة خاصة في قلبي لأخر يوم في عمري".

وتابع: " كل ما أشوف الحجاج في اليوم ده أمسك دموعي بالعافية و أنا شايف ناس كتير شبهنا هناك وأفتكر تفاصيله في ٢٠١٧ لما حجيت معاها لأول مرة في حياتنا أحنا الاتنين، يارب نولها لكل واحد نفسه يحجج أمه أو أهله، يارب أرزق الكل لتلبية نداءك، لبيك اللهم لبيك".

يذكر أن والدة حسام داغر رحلت عن عالمنا في يناير 2020 بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث كانت تعاني من مرض القلب.

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