"عيد سعيد".. بسمة بوسيل تنشر فيديو من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها، كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت بسمة، مقطع فيديو، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستان طويل باللون الأحمر مع مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "محبوبة الجماهير، ملكة مشاء الله، من بعدك ما حد يلبس أحمر، ربي يحميكي ويبعد عنك كل شر، وحشتينا يا روحي، جميلة قلبًا وقالبًا,عيد سعيد عليكي، انتي العيد".

يذكر أن بسمة بوسيل طرحت أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي تعتبر أول أغنية رسمية من إنتاج طليقها الفنان تامر حسني.

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