سبب غياب روبي عن حضور العرض الخاص لفيلم عيد الأضحى "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تغيبت الفنانة روبي، عن حضور العرض الخاص لـ فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "عصابة الماكس"، الذي يعرض في أيام عيد الأضحى المبارك.

وذلك لـ تواجدها بالولايات الأمريكية المتحده، لإحياء حفلات بداية من يوم 14 يونيو الموافق الجمعة الجاري.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، ويشارك ببطولة الفيلم الفنان أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

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