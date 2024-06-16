بصورتها أمام الكعبة.. إلهام شاهين تهنىء جمهورها بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت إلهام صورة قديمة لها من أمام الكعبة، وعلقت "حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم .. وكل عام ونحن جميعا بخير يا رب".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كشفت عن تحضيرها لفيلم سينمائي جديد، مع المخرج خالد الحجر، وأشارت إلى احتمالية مشاركتها في رمضان 2025، لكنها لم تحسم قرارها بعد.

إلهام شاركت مؤخرًا في بطولة حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب، وشاركها البطولة أحمد فهمي وندا موسى وإيمان السيد، ودارت أحداث العمل في إطار إنساني.