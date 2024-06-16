شكرا لقرائتكم خبر عن بوحة فيلم كل عيد أضحى.. كأنك تشاهده لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الوطن العربى اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك، ومن الاحتفالات بالعيد هو مشاهدة فيلم بوحة، على الرغم من مرور السنين على عرضه ولكن بمجرد مشاهدته العيد تشاهده كأنك أول مرة وتضحك على الإفيهات والمواقف التي حدثت في المذبح وقدم النجم محمد سعد شخصية بوحة الجزار، بشكل كوميدى والفيلم به المواقف الكوميدية التى لها علاقة بعيد الأَضحى.

ومن أشهر إفيهات الفيلم التى يرددها الجميع كل عيد أضحى: "العيد فرحة ماء، صبح صبح يا عم الحاج، تصدق سلخت قبل ما أدبح، طور هايج في عنبر 7".

والفيلم عرض عام 2005 بطولة محمد سعد، ومى عز الدين، ولبلبة وحسن حسنى، ومجدى كامل، وسليمان عيد، وهشام المليجى، وغريب محمود، ومنير مكرم، وبدرية طلبة، ومحمد قشطة والفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج رامى إمام وحقق ايردات كبيرة وقت عرضه.

وتدور قصة الفيلم عن بوحه الصباح الذى يتوفى والده ويخبره أعمامه أن نصيبه فى ميراث والده هو نصف مليون جنيه ولكن المبلغ موجود مع المعلم محروس الضبع . وتبدأ رحلة بوحة فى القاهرة للبحث عن محروس الضبع فى مدابح القاهرة وفى خلال رحلة البحث يتعرف على الست حلويات "لبلبه" وابنتها كوته "مى عز الدين" ويواجه معهم ظلم المعلم فرج "حسن حسنى".