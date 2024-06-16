شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى يتخطى نصف مليون جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم عصابة الماكس للنجم أحمد فهمي، 509,621 ألف جنيه في ثانى أيام عرضه فى السينمات، ومن المتوقع أن تتزايد خلال الأيام المقبلة.

فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق، ويعيد أحمد فهمي في الفيلم تقديم شخصية المكسيسي والتي جسدها في فيلم "كازابلانكا" عام 2019.

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "المكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "مستر إكس"، وشارك فى بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وظهر في أحداثه عدد من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم.