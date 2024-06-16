شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد: "متصورتش إن ممكن حد يشكر فى تمثيلى سواء نقاد أو جمهور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أمير عيد على توجيه عدد من الرسائل لجمهوره، عبر حسابه على تويتر، بعد فترة غياب عنهم، ومنها تهنئتهم بعيد الأضحى، وحبه لجمهوره الداعم له والشكر لكل من مدح في مسلسل "دواعى السفر".

وكتب أميرعيد فى البداية، "كل سنة وأنتم طيبين، عايز أقول حاجه وعارف إنها مش لايقه عليه، بس أنا بحبكم جدا، مش اللي هو بقول بحبكم المعروفة اللى بتتقال فى المناسبات وكده أو عشان تحبوني وتسمعوني، لأ أنا بحبكم فعلا ورسائلكم اللي بتجيلي بتفرق معاي فى حياتي وبتأثر فيا وبتلهمني، وعارف إن هى علاقة استثنائية مش موضوع فنان ومعجبين وكده، أنا عارف إنها حاجة أكبر من كده، وإننا نشبه بعض أو إخوات مثلا أو أنا يعني بظن أو بدعي ذلك عيد سعيد".

وأضاف عيد، فى تغريدة أخرى، "عايز أشكركم كمان بقي بما إني برغي على كلامكم الحلو عن مسلسل دواعي السفر، لم أكن أتصور إن ممكن حد يشكر فى تمثيلي سواء نقاد أو جمهور، وعارف إني لسه محتاج أتعلم أكتر لو حبيت أمثل تاني".

وختم أمير عيد قائلا، "وعارف إنكم كنتوا بتعدولي حاجات عشان بتحبوني أو بتحبوا أغانيه وكده كان نفسي اقولكم والله دي شخصيتي الحقيقية ولا لأ في المسلسل بس أنا مش عارف شخصيتي الحقيقية اوي انا كل يوم بشخصية".

وعرض آخر حلقتين من مسلسل دواعى السفر، الأربعاء الماضى والمسلسل مكون من 10 حلقات، وعرض على منصة watch it ومن أعمالها الأصلية و من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.



