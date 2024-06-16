تركي آل الشيخ يكشف إيرادات "ولاد رزق 3" بعد 4 أيام من عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن تربع فيلم "ولاد رزق 3"، على شباك التذاكر ، بعد 4 أيام من عرضه.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إيرادات الأفلام، عن يوم أمس السبت 15 يونيو، وكتب،:" ولاد رزق ٣، اليوم الرابع يحقق ٨ ونص مليون جنيه ليكون المجموع تقريباً حوالي ٣٠ مليون جنيه في ٤ أيام".

وجاءت الأرقام كالتالي، ولاد رزق 3، حقق 8,528,603*، و اللعب مع العيال، حقق 898,237، و عصابة الماكس حقق 509,621*، و أهل الكهف، وحقق 224,760".

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي أل الشيخ، و بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، و يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، و النجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق"، عرض عام 2015، وفي عام 2019، تم تقديم الجزء الثاني من الفيلم، وحمل عنوان فرعي "عودة أسود الأرض"، وحقق الفيلم إيرادات قياسية.