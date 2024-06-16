شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموزع الموسيقى عمرو عبد العزيز بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

رحل منذ قليل الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز بعد صراع مع مرض السرطان وستقام صلاة الجنازة عليه من مسجد الرحمن الرحيم، ثم دفنه بمدافن الأسرة بالعبور عقب صلاة العصر.

الراحل تعاون من قبل مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومنهم الفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق وكاظم الساهر الذي قام بتوزيع أغنيته "عيد وحب" من ألحان كاظم، وأصالة، ومدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية وقام مثلاً بتوزيع وتأليف وتنفيذ موسيقي لأوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.

الراحل كان في بدايته قد ارتبط بخطوبة رسمية بالمطربة هدى عمار، ولكن لم يكلل المشروع بالزواج لكنه ظل تربطه بها علاقة طيبة، وكان الراحل بشكل عام محبوبًا من الوسط الغنائي والموسيقي في مصر والوطن العربي لما لمسه الكثيرين فيه من حب لمهنته وتفاني وإخلاص لا مثيل له.



الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز أثناء عمله



عمرو عبد العزيز ومحمد لطفي

مع لطيفة ولطفي بوشناق