شكرا لقرائتكم خبر عن ماية كتير بعد الفتة.. أكرم حسني يهنئ متابعيه بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أكرم حسني، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، يظهر من خلالها وهو يشرب المياه، وكتب ساخرًا: "ماية كتير بعد الفتة.. كل سنة وأنتم طيبيين يا أغلي الناس".



اكرم حسني

وكان آخر أعمال الفنان أكرم حسني، هو مسلسل بابا جه، الذي تناول بابا مشكلة تربية الأبناء بطريقة مشوقة وبسيطة، وهو من مسلسلات رمضان 2024، التى أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحققت نجاحا كبيراً، ومن وحى مسلسل بابا جه نقدم لكم نصائح بسيطة أو أشياء يجب أن تعود طفلك عليها لتنشئة طفلاً واعياً وبناء شخصية واثقة فى نفسها.

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لأكرم حسني كشفت مفاجآت عديدة، حيث قرر هشام (أكرم حسني) رفض عرض بيع مشروع بابا جه بـ 30 مليون جنيه، واعترف أمام الجمهور على التليفزيون بأن لا شيء يمكن أن يعوّض مكان الأب وأنه لا يُأجّر.

وكان أكرم حسنى قد اكتشف أن ابنته أرادت تأجيره لكي ينفذ لها طلباتها، ليعرف أنه كان أب لجميع الأطفال إلا ابنته.