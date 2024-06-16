شكرا لقرائتكم خبر عن بالطو ضمن الأكثر مشاهدة على watch it رغم مرور عام على عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء مسلسل بالطو ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، واحتل المركز الخامس وهو من أعمال watch it الأصلية، وعرض المسلسل في شهر فبراير 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ومسلسل بالطو مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، ومن بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، سلوى خطاب و إخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض و ما يحدث بدور الرعاية الصحية

بالطو تدور أحداثه في إطار كوميدي، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرية ريفيه بمحافظة كفر الشيح، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد وفاة المدير الرئيسي، ليمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.