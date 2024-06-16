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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل ينعى الموزع عمرو عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبىالأحد، 16 يونيو 2024 06:41 م
نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، الموزع الموسيقى عمرو عبد العزيز، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الراحل تعاون من قبل مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومنهم الفنان حلمي عبد الباقي والفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق وكاظم الساهر الذي قام بتوزيع أغنيته "عيد وحب" من ألحان كاظم، وأصالة، ومدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية وقام مثلاً بتوزيع وتأليف وتنفيذ موسيقي لأوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.
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