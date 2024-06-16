ولاد رزق 3 .. أحمد عز يفاجئ جمهور إحدى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم “ولاد رزق 3” إيرادات كبيرة خلال يومين عرض له بالسينمات المختلفة بلغت 20 مليونًا خلال 3 أيام عرض بالسينمات.

وحرص النجم أحمد عز على مشاهدة الفيلم برفقة جمهور إحدى السينمات دون أن يعرفوا حتى نهاية الفيلم.

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وكان من بين ضيوف الشرف الذين ظهروا خلال أحداث الجزء الثالث النجم كريم عبد العزيز، الذي سبب حيرة كبيرة لأبطال الفيلم خلال الأحداث.

كما ظهرت الفنانة فيدرا في بداية الفيلم وهي تساعد أبطاله في الدخول إلى مكان محمد لطفي.

كما شهدت أحداث الفيلم ظهورا خاصا للفنانة رزان مغربي، الذي جمعها أحد المشاهد مع الأخ الأصغر الذي يجسد دوره كريم قاسم، فضلا عن تألق الفنان أحمد فهمي بشكل كبير خلال أحداث العمل من خلال ظهوره بشخصية "النونة"، الذي يلجأ له رضا (أحمد عز)، وأخواته من أجل استلاف أموال، رغم خطورة شخصيته.

تصدر فيلم “ولاد رزق 3” التريند على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نجاح الفيلم فى السينمات.

ونجح الفيلم فى تحقيق إيرادات ضخمة فى السينمات خلال يومين عرض، كما تألق أبطاله فى العرض الخاص بشكل كبير.

ولاد رزق 3

وطرح الفيلم فى السينمات بالدول العربية بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، وذلك بعد عرضه بالسينمات المصرية بـ 24 ساعة فقط.

وكانت احتفلت أسرة فيلم “ولاد رزق 3” بالعرض الخاص للعمل الذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس.

وطرح الفيلم فى السينمات أمس وحقق 4 مليون جنيهًا و401 آلاف فى أول ليلة عرض بالسينمات.

وحضر العرض الخاص عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة، أبرزهم الفنانة نسرين أمين، الفنانة رزان مغربي، الفنان فراس سعيد، الفنان محمد لطفي، الفنانة حنان يوسف، الفنان أحمد الرافعي، الفنانة إنجي وجدان، المخرج طارق العريان، الفنان شيكو، السيناريست أحمد مراد، المخرج رامي إمام، الفنانة فيدرا.

عمرو يوسف

وكان أكد المستشار تركي آل الشيخ تحضير جزء رابع من فيلم ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: “ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر ... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم ... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم ... احنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه آخر 2025”.

ولاد رزق 3

وكانت حرصت الفنانة نسرين امين على الترويج لأحدث أفلامها السينمائية “ولاد رزق ٣ الضربة القاضية” ، الذى من المقرر طرحه قريبا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى ٢٠٢٤.

نسرين أمين

ونشرت نسرين امين البوستر الرسمي لشخصية حنان التى تجسدها ضمن أحداث الفيلم من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت قائلة: “استنوا حنان ولاد رزق ٣ الضربة القاضية .. لعب على كبير فى جميع دور العرض المصرية يوم ١٢ يونيو”.

وكانت شاركت الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث الجمهور برومو جديد للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى بداية من 12 يونيو الجالي.

أحمد عز

وظهر في برومو ولاد رزق الضربة القاضية، أحمد عز ورفاقه وعودتهم للشغب لكن هذه المرة في الرياض وينضم لهم آسر ياسين بشخصية الشايب.

آسر ياسين

قصة الفيلم

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

عمرو يوسف

أبطال الفيلم

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

من ناحية أخري، بدأت نسرين أمين تصوير فيلم «جبل الحريم»، في العين السخنة، حيث تواجد أبطال الفيلم جميعهم، منهم نهال عنبر وأميرة العايدي، وإلهام عبد البديع وفاء عامر، بجانب مُخرج العمل حسام سلامة والمؤلف فتحي الجندي.