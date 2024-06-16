شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة بطلة العرض الكوميدي الموسيقى "العيال فهمت" على مسرح ميامي والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة رنا سماحة في بطولة العرض المسرحي الكوميدي الموسيقي "العيال فهمت" من إخراج شادي سرور، وإنتاج البيت الفني للمسرح "المسرح الكوميدي" الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي، وتقدم رنا نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة جولي أندروز في الفيلم العالمي "The Sound of Music"، ونفس الشخصية قدمتها أيضًا من قبل الفنانة صفاء أبو السعود في مسرحية "موسيكا في الحي الشرقي" عام 1971، ولكن رنا سماحة مؤكد ستقدمها بطريقتها وبأدائها وخفة ظلها، كما أنها ستغني في العمل عددًا من الأغاني التي كتبها الشاعر طارق علي فهي مطربة ذات صوت رائع ومميز.

"العيال فهمت" كتابة طارق علي - أحمد الملواني وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، وبطولة رامي الطومباري ورنا سماحة وعبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ومحمود الهنيدي ورانيا النجار، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى"، والمسرحية في تناولها الجديد تتناول الفجوة بين الأجيال.

رنا سماحة فنانة متعددة المواهب فهي مغنية و ممثلة و مذيعة، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع، وقدّمت برنامج "غني وبس" مع مينا عطا على إذاعة 9090، واستمر البرنامج 8 أشهر حقق خلالهم نجاحًا كبيرًا وفاز بجائزة أفضل برنامج إذاعي في 2015 من «ديرجيست»، وقدمت برنامج "سنة تانية غنا " مع مينا عطا على إذاعة 9090 أيضًا وفاز بجائزة الديرجيست. كما قدما معا برنامج دويتو غنا وبرنامج باب الغنا لعدة مواسم.

رنا أعلنت من قبل عن صلة قرابة تربطها بأم كلثوم، وهي أن الراحلة هي عمّة والدتها، وشاركت من قبل كممثلة في عدة مسلسلات منها : أزمة نسب، النص التاني ، أفراح إبليس الجزء الثانى ( غناء و تمثيل)، جمع سالم، يانا يا جدو، كما شاركت في بطولة مسرحية " كوميديا البؤساء "، وقامت بغناء رباعيات مسلسل "رحيل" للنجمة ياسمين صبرى.