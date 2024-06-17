شكرا لقرائتكم خبر عن فابيان فرانكل يجرى اختبارات لتقديم شخصية جورج هاريسون من فريق Beatles والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان العالمى فابيان فرانكل، الذى يقدم شخصية السير كريستول كول في مسلسل House Of The Dragon، عن أنه قام بعمل اختبار لـ أداء دور جورج هاريسون في فيلم السيرة الذاتية القادمة لفرقة Beatles للمخرج سام مينديز.

تم الإعلان عن أفلام السيرة الذاتية الأربعة التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي، وسيتم سرد كل منها من منظور عضو مختلف في مجموعة Beatles، وسوف تتقاطع "لتروي قصة أعظم فرقة في التاريخ".

أفيد أن بول ميسكال سيلعب دور بول مكارتني، وهاريس ديكنسون سيلعب دور جون لينون، وباري كيوجان سيلعب دور رينجو ستار، وتشارلي رو سيلعب دور جورج هاريسون.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لم يتم تأكيد أو نفي خبر قيام فرانكل بتقديم شخصية هاريسون من قبل شركة سوني التي ستقوم بتوزيع أفلام مينديز.

وصرح فرانكل قائلا:" قمت بعمل اختبارات للعب دور جورج، ولكنني أعتقد أنني أبدو لاتينيًا قليلاً، ولهذا من الممكن أن لا أكون صالحا لتقديم الدور، بالرغم من أننى أتمنى لعب الشخصية".

على أن تعرض الحلقة الأولى من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon فى السابعة صباح الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة، حيث تعرض الحلقة الجديدة في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم 16 يونيو الجارى، على شبكة HBO Max.

يبدأ طرح حلقات الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، على HBO Max، بداية من يوم 16 يونيو الجارى، على أن تطرح حلقة بشكل أسبوعى للموسم الجديد المنتظر، وهذه مواعيد الطرح:

الحلقة الأولى – 16 يونيو الجارى

الحلقة الثانية – 23 يونيو الجارى

الحلقة الثالثة – 30 يونيو الجارى

الحلقة الرابعة – 7 يوليو المقبل

الحلقة الخامسة – 14 يوليو المقبل

الحلقة السادسة – 21 يوليو المقبل

الحلقة السابعة – 28 يوليو المقبل

الحلقة الثامنة – 4 أغسطس المقبل