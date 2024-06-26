ضجة على مواقع التواصل بسبب منشور لـ يورجن كلوب عن قطع الكهرباء في مصر.. ما القصة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بسبب منشور من صفحة تحمل اسم المدير الفني السابق لنادي ليفربول، الألماني يورجن كلوب، أعلن من خلاله إلغاء رحلته إلى مصر، بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.

وبالتحري، فإن من نشر هذا المنشور صفحة عبارة عن "fan page" وليست صفحة رسمية ليورجن كلوب على "فيس بوك".

ووفقا لموقع قناة "روسيا اليوم"، فإنه لا يوجد لمدرب ليفربول السابق صفحة رسمية على "فيس بوك" من الأساس، والحساب الوحيد لكلوب هو على منصة "انستجرام"، وتم الإعلان عن إنشائه من خلال الموقع الرسمي لنادي ليفربول قبل شهور، ليوجه من خلاله المدير الفني رسالة إلى جماهير ليفربول، ويعلن من خلاله عن خبر رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم.

كما أن الصفحة التي أعلنت عن إلغاء رحلة كلوب إلى مصر- على لسانه- عبر موقع فيسبوك، تم تأسيسها في شهر مايو عام 2022، ووفقًا لبيانات موقع فيسبوك، يديرها 4 أشخاص من مصر.