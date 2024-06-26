الامارات | ديشامب لا يشعر بالقلق على "الديوك" رغم الوصافة في المجموعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم احتلال المركز الثاني بعد نهاية دور المجموعات ببطولة "يورو 2024"، يرى المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، أنه لا يوجد أي داع للقلق على مسيرة الفريق في البطولة.

وتعادل المنتخب الفرنسي مع بولندا 1-1، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة مما يعني أن المنتخب الفرنسي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.

وقال ديشامب (55 عاماً): "أنا لا أشعر بالإحباط على الإطلاق، حققنا ما أردناه، وهو التأهل لدور الـ16 مجموعتنا كانت صعبة بالتأكيد، والآن تبدأ منافسة جديدة".

وأضاف: "الانطباع من دور المجموعات، لا يكون له معنى في الأدوار الاقصائية، الآن المباريات أصبحت حياة أو موت، الآن نواجه منافسين كبار".