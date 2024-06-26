اخبار الرياضه

الامارات | ديشامب لا يشعر بالقلق على "الديوك" رغم الوصافة في المجموعات

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب لا يشعر بالقلق على "الديوك" رغم الوصافة في المجموعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم احتلال المركز الثاني بعد نهاية دور المجموعات ببطولة "يورو 2024"، يرى المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، أنه لا يوجد أي داع للقلق على مسيرة الفريق في البطولة.

وتعادل المنتخب الفرنسي مع بولندا 1-1، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة مما يعني أن المنتخب الفرنسي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.

وقال ديشامب (55 عاماً): "أنا لا أشعر بالإحباط على الإطلاق، حققنا ما أردناه، وهو التأهل لدور الـ16 مجموعتنا كانت صعبة بالتأكيد، والآن تبدأ منافسة جديدة".

 وأضاف: "الانطباع من دور المجموعات، لا يكون له معنى في الأدوار الاقصائية، الآن المباريات أصبحت حياة أو موت، الآن نواجه منافسين كبار".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements