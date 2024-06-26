كأس العالم للرياضات الالكترونية على قناة MBC ACTION ومنصة “شاهد” وتطبيق “ويزو” من بوليفارد الرياض

أعلنت “مجموعة MBC” عن شراكتها مع الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية وبطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وحيازتها على حقوق بث هذا الحدث العالمي الضخم – الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه – وذلك على قناة “MBC ACTION”، ومنصة “شاهد”، وتطبيق “ويزو” (WIZZO) وهو المنصة الرائدة المتخصصة في عالم الرياضات الالكترونية.

ونتيجةً لهذه الشراكة، سيكون بمقدور عشاق الغيمينغ (Gaming) في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم الاستمتاع بتجربة مشاهدة لا نظير لها من خلال متابعة أقوى المباريات وأكثرها إثارة، إضافةً إلى تغطيات خاصة وتقارير، ولقاءات خلف الكواليس، وغيرها من الأحداث المليئة بالتشويق والتنافس في عالم الرياضات الالكترونية.

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جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية، التي ستنطلق فعالياتها في الرياض من ٣يوليو ولغاية ٢٥ أغسطس، تستقطب مشاركة أكثر من ١٥٠٠ محترفاً في عالم الجيمينغ، حيث ستشهد على مدى ثمانية أسابيع تنافساً محموماً بين أفضل فرق الرياضات الالكترونية في العالم على ألقاب الألعاب الرائدة، مع جوائز هي الأضخم من نوعها على الإطلاق بقيمة تصل إلى نحو ٦٠ مليون دولار.