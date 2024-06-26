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الامارات | بقرار من حمدان بن محمد، تعيين مدير تنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار من حمدان بن محمد، تعيين مدير تنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (40) لسنة 2024 بتعيين أحمد حسن صالح حسن محبوب، مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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