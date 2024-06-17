شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تنشر فيديو من المزدلفة ومي كساب تعلق: مبروك ياحجوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الكوميديا شيماء سيف على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو من الأراضى المقدسة ومن طريقها للمزدلقة وعلقت عليه :"للهم لك الحمد حمداً كثيراً طيبا على اتمام فريضة الحج الذى رزقنى بيها الله من غير حول منى ولا قوة (ما دار من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يوماً أكثر عتقاً من النار، من يوم عرفة) يارب يكتبها لكل مشتاق يارب، لتعلق على الفيديو والوصور الفنانة مي كساب قائلا "مبروك ياحجوجة".





وكانت تحدثت الفنانة شيماء سيف عن خضوعها لعملية "تكميم" خاصة بعد ظهورها بإطلالة أكثر نحافة خلال حفل زفاف شقيقة المخرج محمد سامى.

وقالت شيماء خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".

وتابعت شيماء: "فجأة ودون سابق إنذار رجلى وجعتنى وركبتى ما كنتش قادرة منها وكان عندى وجع فظيع كلمت دكتور قال لى لازم نعمل تغيير مفصل حالا".

وأكملت: "جالى اكتئاب وعينيا كانت بتدمع من كُتر ما كنت زعلانة وروحت لدكتور تانى قال لى أنتى محتاجة تخسى ومى كساب شجعتنى وقالت لى ما تقلقيش يا شيماء وفعلا خدت الخطوة وخسيت 50 كيلو".