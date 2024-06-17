شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الموزع الموسيقى عمرو عبد العزيز تكشف عن موعد ومكان العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أسرة الموزع الموسيقى الراحل عمرو عبد العزيز الذى وافته المنية أمس بعد صراع مع مرض السرطان عن موعد العزاء، حيث إنه سيقام غدا الثلاثاء الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب بدر مناسبات مسجد النزهة بمدينة نصر.

وكانت قد نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، الموزع الموسيقى عمرو عبد العزيز، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى النجم حلمي عبد الباقي الموزع الموسيقى عمرو عبد العزيز على صفحة التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا : البقاء لله الموزع الموسيقي الكبير عمرو عبد العزيز حبيبي ياعمرو صحيت دلوقتي علي هذا الخبر المؤلم والمفجع مصدقتش عيني قابلتك آخر مرة في رمضان وكنت سعيد أوي إن شوفتك وكنت زي القمر واستعدنا ذكريات مع بعض بس أكيد أكيد أنت في مكان أفضل وأحسن ربنا ينورلك قبرك ويجعل مثواك الجنة برجاء الدعاء في هذه الأيام المباركة.

الراحل تعاون من قبل مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومنهم الفنان حلمي عبد الباقي والفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق وكاظم الساهر الذي قام بتوزيع أغنيته "عيد وحب" من ألحان كاظم، وأصالة، ومدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية وقام مثلاً بتوزيع وتأليف وتنفيذ موسيقي لأوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.