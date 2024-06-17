شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أتموا فريضة الحج هذا العام أبرزهم صفية العمرى وحمادة هلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عدد من النجوم فريضة الحج هذا العام، حيث نشروا عددًا من الصور على مواقع التواصل الإجتماعي وهم يؤدون مناسك الحج سواء على جبل عرفات أو غيرها ومن هؤلاء النجوم حمادة هلال والذي ظهر بصحبة الكاتب الصحفي أسامة أبو زيد، والفنانة شيماء سيف والنجمة الكبيرة صفية العمري، حيث فاجأت متابعيها وجمهورها بصورة من الأراضي المقدسة، حيث ترتدي فيها ملابس الإحرام وتجلس على كرسي متحرك، لتوجه دعوة لمتابعيها قائلة: "أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك إن شاء الله"، وسرعان ما حصدت الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك الكثير من التعليقات والإعجابات من قِبَل متابعيها وأصدقائها.

كما أدى كل من الفنانان حميد الشاعرى وعمر كمال أداء مناسك الحج، حيث نشر كل منهما صورا أثناء تأدية المناسك على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعية، وانهالت التعليقات التي تهنئهما والدعاء لهما بالحج المبرور والذنب المغفور والعودة سالمين إلى أرض الوطن. ايضا كشف المطرب محمود الليثى عن ادائه لفريضة الحج هذا العام حيث نشر مقطع فيديو حمد الله فيه عن اتمامه للفريضة هذا العام



حمادة هلال ود. أسامة أبو زيد حمادة هلال ود. أسامة أبو زيد



صفية العمرى صفية العمرى



شيماء سيف شيماء سيف



عمر كمال عمر كمال

وكان قرر المطرب عمر كمال تأجيل طرح أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم أنا بطل السوق، وذلك حدادا على رحيل والدة صديقه المطرب محمود الليثي، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، قائلا: تأجيل نزول أغنية "بطل السوق" لظروف وفاة والدة الفنان محمود الليثى "رحمة الله عليها"

وتلقى المطرب محمود الليثي وشقيقه حمادة الليثي، عزاء والدتهما، بمسجد عمر مكرم، وذلك بعد أن رحلت عن عالمنا بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات.

وشيع المطرب الشعبي محمود الليثي جنازة والدته، من مسجد الحصري، وحرص عدد من الفنانين المقربين له على الحضور ومواساته أبرزهم، عبد الباسط حمودة، وفاء عامر، عمر كمال.