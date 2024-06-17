ماغي بو غصن تتصدر الترند بإطلالتها الرائعة

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الترند على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فبدت رائعة بأحدث إطلالة لها بفستان براق فضي، وقفازين جلديين أسودين.

واعتمدت ماغي بو غصن تصفيفة شعر مميزة، ونالت الكثير من الغزل والتعليقات الإيجابية.

وكانت قد أعلنت ماغي بو غصن، عن خوضها الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل يحمل توقيع المؤلفة ندين جابر والمخرج فيليب أسمر، ومن إنتاج شركة "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان.

وشاركت ماغي متابعيها عبر حسابها الرسمي، هذا الخبر ونشرت صوراً تجمعها بالكاتبة ندين جابر، والمخرج فيليب أسمر، وزوجها المنتج جمال سنان، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "عمل جديد، قضية جديدة، وشخصيات مختلفة. يا رب، رمضان 2025".

يذكر أن هذا الرباعي كان قد حقق نجاحاً كبيراً في الوطن العربي بمسلسل "للموت" بمواسمه الثلاثة، كما تعاونت ماغي مع ندين جابر مؤخراً بمسلسل "ع أمل " الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً باهراً.

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