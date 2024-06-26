بلقيس تتألق بالقفطان المغربي في موازين

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اليمنية بلقيس بإطلالة رائعة في حفلها في اليوم الثالث من مهرجان موازين.

وخطفت بلقيس الأنظار بإطلالتها الملوكية، إذ ارتدت قفطاناً مغربياً، من تصميم المصممة المغربية فاطمة الزهراء الفيلالي.

واختارت بلقيس قفطاناً باللون الذهبي، جاء بتصميم أنيق مطرز بالترتر والخرز اللامع، ما أضفى لمسة عريقة على القفطان، أما الجزء السفلي من القفطان، فجاء بتفصيل بالأبيض يظهر تحت اللباس الخارجي. وحددت بلقيس خصرها بحزام مشابه للقفطان، وإنتعلت حذاءً ذهبياً بكعب عالٍ من "Saint Laurent".

وأكملت بلقيس إطلالتها بمجوهرات فاخرة من الذهب المرصّع بالزمرّد والماس والعقيق الأخضر.

وإختارت بلقيس أن تبقي شعرها منسدلاً مع تموجات عريضة، وإعتمدت مكياجاً ناعماً إرتكز على اللون البرونزي.

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