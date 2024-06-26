ناعومي واتس بإطلالة ساحرة في باريس

ميرنا وليد - بيروت - خرجت الممثلة البريطانية ناعومي واتس، مرتدية ملابس ساحرة خلال عرض أزياء Balenciaga في باريس يوم الأربعاء.



وبدت ناعومي متألقة وهي ترتدي بدلة بيضاء أنيقة، مؤلفة من سترة مكشوفة الكتفين وتنورة ضيقة.

وارتدت جوارب طويلة سوداء، وإنتعلت حذاءً بكعب عالٍ، وأكملت مظهرها بقفازات بيضاء ونظارة شمسية داكنة.

تم تصفيف شعرها على شكل أمواج، وارتدت قرطين أنيقين، وأكملت مظهرها بطبقة من أحمر الشفاه الأحمر.

الجدير بالذكر، أن ناعومي كانت قد كشفت سابقاً أنها لم تتخطَ وفاة والدها، إذ توفي بيتر واتس، الذي كان مهندس صوت في فرقة بينك فلويد، بسبب جرعة زائدة من الهيروين عن عمر يناهز 31 عاماً، عندما كانت في السابعة من عمرها، وقالت :"الحزن لا يختفي أبداً، لكن عند لعب أدوار مختلفة في الأفلام تجد طرقاً جديدة لفهمه، وحتى يومنا هذا، كامرأة تبلغ من العمر 55 عاماً، كنت أتمنى لو شهدت ما يعنيه أن يكون لديك أب أتحدث إليه في أوقات مختلفة من حياتي، وأتمنى لو كان هنا ليربت على ظهري عندما أحظى بلحظات ناجحة أو لحظات معقدة أزعجتني".