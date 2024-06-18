شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة وميريام فارس يلتقيان في مهرجان "Alif" بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجم راغب علامة والنجمة ميريام فارس فى مهرجان "Alif" الغنائى حيث يحيى النجم اللبناني راغب علامة الليلة الأولى يوم 4 يوليو المقبل، والذى يقام في نسخته الأولى بالدار البيضاء بالمغرب وتحيى النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلها بالمهرجان يوم 5 يوليو المقبل وتقدم باقة من أغانيها التى اشتهرت بها خلال مشوارها الغنائى منها "أنا مش أنانية - نادينى - نفسى أقولهالك - أنا والشوق - ماشى براحتك - بتقولك إيه"، وغيرها من الأغانى.



ميريام فارس ميريام فارس



راغب علامة راغب علامة

مهرجان Alif في نسخته الأولى نجوم الغناء في الوطن العربي وذلك خلال يومي 4 و 5 من شهر يوليو المقبل، ويستضيف المهرجان عدد من نجوم الاغنية العربية منهم راغب علامة، ميريام فارس، سيف نبيل، حاتم عمور، دي جي أصيل.