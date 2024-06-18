فن ومشاهير

راغب علامة وميريام فارس يلتقيان في مهرجان "Alif" بالمغرب

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجم راغب علامة والنجمة ميريام فارس فى مهرجان "Alif" الغنائى حيث يحيى النجم اللبناني راغب علامة  الليلة الأولى يوم 4 يوليو المقبل، والذى يقام في نسخته الأولى بالدار البيضاء بالمغرب وتحيى النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلها بالمهرجان يوم 5 يوليو المقبل وتقدم باقة من أغانيها التى اشتهرت بها خلال مشوارها الغنائى منها "أنا مش أنانية - نادينى - نفسى أقولهالك - أنا والشوق - ماشى براحتك - بتقولك إيه"، وغيرها من الأغانى.

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ميريام فارس 
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 راغب علامة 

مهرجان Alif في نسخته الأولى نجوم الغناء في الوطن العربي وذلك خلال يومي 4 و 5 من شهر يوليو المقبل، ويستضيف المهرجان عدد من نجوم الاغنية العربية منهم راغب علامة، ميريام فارس، سيف نبيل، حاتم عمور، دي جي أصيل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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