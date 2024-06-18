ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلة استثنائية ليلة أمس في لبنان وقدم فيها باقة من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة. وكان لسفيرة الاعلام الهادف، رئيسة تحرير موقع الخليج 365 هلا المر مقابلة حصرية معه تحدث فيها عن العديد من المواضيع أبرزها إنجازات ولديه لؤي وخالد، اضافة الى علاقته الجميلة مع زوجته والقبلة الحميمة التي تصدر الترند. تحدثت عن استعداده لحفلات ضخمة منها في الساحل الشمالي وضمن مهرجانات قرطاج وعلق على نجاح أغنياته الأخيرة وماذا فال عن تفاعله الكبير مع الجمهور والمعجبين الذين ينتظروه دوماً لالتقاط صور معه؟

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- راغب علامة يعلق على القبلة الحميمة مع زوجته وكيف رد على صفعة عمرو دياب للمعجب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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