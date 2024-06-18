شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب لـ الخليج 365: انتهيت من تسجيل ألبومى ويضم أكثر من 10 أغانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو دياب لـ الخليج 365 إن ألبومه الجديد يضم أكثر من 10 أغنيات تطرح تباعا على مدار شهور صيف 2024، مشيرا إلى أنه انتهى من تسجيل الألبوم بالكامل خلال الفترة الماضية وحاليا يضع اللمسات النهائية عليه.

ولفت عمرو دياب إلى أنه يتبقى له أغنية واحدة وينتهى من مكساجها وتطرح ضمن الألبوم فى نهاية الصيف، مشيرا إلى أنه طرح أغنيتين مؤخرا وهما "تتحبى" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وأغنية الطعامة كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى.

وأضاف الهضبة عمرو دياب: إنه يتعاون فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل تامر حسين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد، والملحنين عزيز الشافعى وغيرهم، لافتا أم الألبوم يحمل مفاجأت خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا كبيرا فى بيرون بحضور 22 ألف شخص وقدم مجموعة من أشهر أغانية وسط تفاعل كبير من الجمهور وهي، يا أنا يا لاء، بحبه، دا لو اتساب ، برج الحوت، تملي معاك، انت الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، العالم الله، نور العين، يا قمر، راجعين، شوقنا، متخافيش، الماضي، ميال.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل آخر في دبي اليوم الثلاثاء حيث أعلنت الجهة المنظمة عن إقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي، والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.