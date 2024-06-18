شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم براد بيت Formula One فى السينمات يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعرض فيلم براد بيت للفورمولا 1 في صيف 2025، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، من المقرر أن يُعرض الفيلم لأول مرة فى أمريكا الشمالية فى 27 يونيو 2025، وسيُعرض عالميًا فى 25 يونيو.يمثل فيلم براد بيت هذا تعاونًا كبيرًا بين Apple وWarner Bros، مما يضمن إصدارًا سينمائيا واسع النطاق لمدة 30 يومًا على الأقل، وهي استراتيجية تم استخدامها سابقًا مع أفلام ناجحة مثل Killers of the Flower Moon وNapoleon.

الفيلم من إنتاج أسطورة السباق لويس هاميلتون، ويضم طاقمًا من الممثلين من بينهم دامسون إدريس، وكيري كوندون، وخافيير بارديم.

وفيلم براد بيت من إخراج جوزيف كوسينسكي، مخرج فيلم Top Gun: Maverick، ويلعب فيه بيت دور سائق متقاعد يعود إلى الفورمولا 1، بالشراكة مع شخصية إدريس في الفريق الخيالي APXGP.

يتضمن الإنتاج عشرة فرق فورمولا 1 حقيقية، مع بعض المشاهد التي تم تصويرها خلال سباقات فورمولا 1 الفعلية، مما يضيف ثقل لقصة الفيلم.

يجتمع كوسينسكي جنبًا إلى جنب مع المنتج جيري بروكهايمر مع فريق Top Gun: Maverick في هذا المشروع القادم.

وعلي جانب اخر تعرض النجم العالمي براد بيت لضربة قوية بعد أن قرر المخرج الشهير كوينتن تارانتينو عدم استكمال مشروعه السينمائي القادم، The Movie Critic، وفقًا لما نشر موقع . geo.tv

براد بيت

والفيلم الذي قيل إنه الفيلم العاشر والأخير لتارانتينو، كان من المقرر أن يقوم ببطولة بيت وكان في المراحل المتقدمة من مرحلة ما قبل الإنتاج.ومع ذلك، قال أحد المصادر لموقع In Touch Weekly أن مخرج الفيلم فقد الثقة في السيناريو والفكرة، مما أدى إلى زوال المشروع.

وقال المصدر: براد بيت والجميع على استعداد لإنتاج فيلم تارانتينو التالي The Movie Critic، وكان يجري إعداد الصفقات".