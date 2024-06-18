شكرا لقرائتكم خبر عن بداية مهمة لـ عائلة ستارك في الموسم الثانى من House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت عائلة الـ ستارك في الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، الذى بدأ عرضه من يوم 16 يونيو الجارى على شبكة HBO Max، بطريقة مهمة ومختلفة.

حيث افتتحت الحلقة بـ شرح من كريجان ستارك، سيد وينترفيل وحارس الشمال عن سبب اختيار شخص من عائلتة كل عام للمشاركة في حماية الجدار الجليدى، والشرف الذى يتبعه هذا العمل، وذلك اثناء تواجد الأمير جاكاريس فيلاريون في الجدار الجليدى ليؤكد على حصوله على الولاء لـ والدته الملكة رينيرا تارجارين.

واحتوت المحادثة التي دارت بين ستارك وفيلاريون على أيديولوجية العائلة الأولى المألوفة المبنية على الواجب والشرف، أثناء وقوفهما على قمة الجدار، حيث أخبر جيس عن قصة قيام الملك القديم جيهيريس والملكة أليسان بزيارة ذات مرة مع تنانينهما فيرميثور وسيلفر وينج ورفض كل من الوحوش العظيمة عبور الجدار بأنفسهم، في إشارة منه إلى تهديد الـ وايت ووكر حتى في ذلك الوقت.

وبالرغم من أن لقاءهم كان قصيرًا بسبب وصول الغراب الذى يحمل خبر مقتل لوسيريس فيلايرون شقيق جيس على يد إيموند تارجارين وتنينه فيجار، ألا أن المقدمة لهذه العلاقة خاصة تؤكد على وجود تتابعات مهمة ستظهر في الحلقات المقبلة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon.

وأنتهت أحداث الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بـ قتل الأشخاص الذين استأجرهم الأمير دايمون لـ ابن الملك إيجون الثانى، جيهيريس، بعد أن فشلا في الوصول لـ إيموند تارجارين، وذلك من خلال مقابلتهما عن طريق الصدفة لـ الملكة هيلينا زوجة وشقيقة الملك إيجون الثانى، وسؤالها عن الطفل الذكر في أولادهما بسبب الشبه الواضح بينهما، ومع اشرتها على الطفل انقضا عليه وقاما بـ قطع رأسه، لتجرى بدورها على والدتها لـ تخبرها أنهم قاموا بـ قتل الطفل الذكر جيهيريس.