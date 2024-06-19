شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتألق فى حفل العيد بالكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيت النجمة أنغام واحدة من أضخم حفلات عيد الأضحى والذى أقيم على مسرح آرينا بالكويت بحضور جماهيرى كبير، حيث نفدت تذاكر الحفل كاملة بمجرد طرحها، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر.

وأطربت أنغام الحضور بوصلة طربية رومانسية دافئة تضم 27 أغنية بداية من "حالة خاصة" ومرورا بـ"ونفضل نرقص"، و"لا دبلت"، "أنا ساندة عليك"، "لوحة باهتة"، "خلى بكره لبكره"، "أساميك الكثيرة"، "هتمناله الخير" و"أكتبلك تعهد".. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذى شاركها الغناء والاندماج معها طوال فترة تواجدها على خشبة المسرح.



على جانب آخر، تستعد انغام للقاء جمهورها بحفلها فى مهرجان موازين الذى من المقرر أن تحييه بمنصة النهضة يوم 21 يونيو الجارى، والذى يحظى باهتمام إعلامى كبير فى المغرب، خاصة أنه يأتى بعد غياب أكثر من 10 سنوات تقريبا.



ونشرت أنغام بوستر الحفل مصحوبا بتعليق قائلة: "فى منتهى الشوق والسعادة للقاء الجمهور المغربى الحبيب فى 21 يونيو بمهرجان موازين".



وقبيل حفل أوبرا دبى تصدرت الترند أيضا عقب تألقها فى إحياء احتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية، والتى افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدى التاريخ".



حفل أنغام فى الكويت (1)



حفل أنغام فى الكويت (2)



حفل أنغام فى الكويت (3)



حفل أنغام فى الكويت (4)



حفل أنغام فى الكويت (5)



حفل أنغام فى الكويت (6)



حفل أنغام فى الكويت (7)



حفل أنغام فى الكويت (8)



حفل أنغام فى الكويت (9)



حفل أنغام فى الكويت (10)



حفل أنغام فى الكويت (11)