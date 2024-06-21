شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت ينتظر معجزة لإصلاح علاقته بأبنائه بعد أزمته مع أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

يشعر النجم العالمى براد بيت حاليًا بالخوف من أن يتحدث أطفاله عن كل شىء بخصوص أزمته مع أنجلينا جولى، لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، حيث تم تسليط الضوء على كل تفاصيل الأزمة من خلال مصدر مقرب من مجلة Closer.

وبحسب المصدر فإن بيت "شعر بالذعر بشأن احتمال أن أطفاله سيرغبون فى نشر جانبهم من القصة، سواء كان ذلك للدفاع عن أمهم أو مجرد وضع الأمور فى نصابها الصحيح، فلن يلومهم أحد إذا كان الأمر كذلك"، وأضاف "كل هذا يعد احتمالًا مرعبًا جدًا بالنسبة لـ براد بيت، لأنه حاول جاهدًا إبقاء الأمور بعيدة عنهم قدر الإمكان".

وأضاف المصدر: "براد بيت اعتقد أنه عندما يبلغ أطفاله 18 عامًا، سيحصل على فرصة لرؤيتهم كثيرًا، لكن حتى الآن حدث العكس، وعليه الآن مواجهة السيناريو المروع المتمثل في أن الأمور قد تصبح أكثر صعوبة بالفعل، كما أن فكرة اختيار أحدهم أو جميعهم، بينه وبين أنجلينا، أمر يثير رعبه".

وتابع المصدر: "براد بيت لن يتخلى عن إصلاح علاقته مع أطفاله، ولكن في هذه المرحلة ليس هناك الكثير الذي يمكنه فعله بخلاف الصلاة من أجل حدوث معجزة".

وعلى جانب آخر، أكد تقرير - فى وقت سابق - أن النجم العالمي براد بيت حاول منع ابنته شيلوه جولي بيت من الإدلاء بشهادتها حول تفضيلاتها بشأن ترتيبات الحضانة منذ سنوات، حسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى.

وقال مصدر إن شيلوه أعربت عن رغبتها فى الإدلاء بشهادتها في جلسة استماع في عام 2021 وسط معركة طلاق براد بيت مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، وفقًا لموقع Us Weekly.

ومع ذلك، كانت شيلوه - التي تبلغ الآن 18 عامًا - تبلغ من العمر 14 عامًا فقط وقت الجلسة، لذا ورد أن براد بيت، 60 عامًا، حاول منعها من الإدلاء بشهادتها.

وفى وقت سابق أيضًا، تعرض النجم العالمي براد بيت، لضربة قوية بعد أن قرر المخرج الشهير كوينتن تارانتينو عدم استكمال مشروعه السينمائي القادم، The Movie Critic، وفقًا لما نشر موقع geo.tv.

الفيلم الذي قيل إنه الفيلم العاشر والأخير لتارانتينو، كان من المقرر أن يقوم ببطولة بيت وكان في المراحل المتقدمة من مرحلة ما قبل الإنتاج، ومع ذلك، قال أحد المصادر لموقع In Touch Weekly أن مخرج الفيلم فقد الثقة في السيناريو والفكرة، ما أدى إلى زوال المشروع.

وقال المصدر: "براد بيت والجميع على استعداد لإنتاج فيلم تارانتينو التالي The Movie Critic، وكان يجري إعداد الصفقات"، وأضاف: "كان يجري إعداد الميزانيات وكانت ولاية كاليفورنيا مستعدة لتقديم إعفاء ضريبي ضخم للتأكد من أن تحفة تارانتينو النهائية سيتم تصويرها بالكامل في الولاية".

براد بيت

وأضاف المصدر أن الفيلم كان "صفقة ضخمة" بالنسبة لبيت، الذي عانى مؤخرًا من حزن شديد بعد أن أسقط اثنان من أبنائه الستة اسمه من ألقابهم، وكشف عن سبب تأجيل المخرج للمشروع، قائلين: "فقد كوينتن في النهاية الثقة في السيناريو والفرضية مع اقتراب موعد التصوير".

وكشف أيضًا أن تارانتينو، يأخذ وقتًا للتركيز على حياته الشخصية وقد يعيد النظر في المشروع في المستقبل، "إنه أب الآن، وهذا يغير كل شيء. وخلص المصدر إلى أنه سيأخذ وقته ويخرج بشيء آخر أثناء رعاية أسرته".