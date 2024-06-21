خاص وبالفيديو - باسكال مغامس يعلق على نجاح حفلاته مع راغب علامة وجورج وسوف وإليسا وآدم

ميرنا وليد - بيروت - أقام متعهد الحفلات صاب شركة PGM باسكال مغامس حفلاً منذ بضعة أيام جمع بين الفنان راغب علامة والمؤلف الموسيقي والعازف غي مانوكيان، وحقق الحفل نجاحاً باهراً وكان كامل العدد، وإحدى أسباب نجاح الحفل شركة محترفة نظمت الحفل، عدا عن إسم كبير في عالم الفن هو السوبر ستار راغب علامة وموسيقي محترف هو غي مانوكيان.



وكان لسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر لقاء مع مغامس حيث تحدث عن نجاح الحفل، كما تحدث عن الحفلات التي يحضر لها في الأيام القادمة، ووجه رسالة لموقع "الفن".

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