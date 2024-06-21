شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن كوستنر: الأمير ويليام أخبرنى بإعجاب الأميرة ديانا بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم العالمى كيفن كوستنر، إنه كان يعلم بإعجاب الأميرة الراحلة ديانا به نوعًا ما من خلال ابنها الأمير ويليام، وذلك حسب ما نشره موقع pagesix.



الأميرة ديانا

وذكر الموقع الأمريكى أن النجم العالمى كيفن كوستنر، التقى الأميرة ديانا لمناقشة إمكانية المشاركة في بطولة تكملة لفيلمه "The Bodyguard" عام 1992، وبعد حوالي 15 عامًا، قال كوستنر لمجلة بيبول، في مقابلة: "لقد أجريت في النهاية محادثة لطيفة للغاية مع الأمير ويليام، لقد صادف وجودي في إنجلترا وتلقيت هذه الرسالة التي مفادها أن الأمير يود التحدث معي".



كيفن كوستنر

وقال كوستنر إنه التقى بأمير ويلز، البالغ من العمر الآن 41 عاماً، في غرفة بمفردهما مع تكديس الكراسي حولهما، متابعا: "لم يكن هناك أحد آخر، وتصافحنا، وكان أول ما خرج من فمه هو: "كما تعلم، كانت أمي معجبة بك نوعًا ما".

وأشار كوستنر إلى أنه غير مصدق أن ديانا يمكن أن تكن له مشاعرا، قائلاً بسخرية: "أعلم"، وعلى الرغم من أن كوستنر وويليام تحدثا لمدة نصف ساعة، إلا أن الممثل "لن يقول أبدًا ما" الذي ناقشاه.



كيفن كوستنر

وتابع النجم العالمي: "لقد كان شيئًا جميلًا جدًا.. لقد تحدثنا للتو وانفصلنا ولم نصبح أصدقاء مراسلة أو نفعل أي شيء من هذا القبيل، ولكن لدي ذكريات جميلة عنه، وكيف تم الاتصال بي وما تحدثنا عنه".