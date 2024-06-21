فن ومشاهير

على طريقة مصطفى كامل.. دخول السيدات مجانا بحفل عمر كمال في الساحل الشمالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الجهة المنظمة لحفل مؤدي المهرجانات عمر كمال بالساحل الشمالي، المقرر إقامتها غدا السبت 22 يونيو، عن دخول السيدات مجانا.

وجاءت إحدى شروط الجهة المنظمة لحفل عمر كمال "الدخول مجانًا للسيدات من الساعة 11:00 مساءً حتى منتصف الليل".

يأتي ذلك على غرار ما فعلته الجهة المنظمة لحفل نقيب المهن الموسيقية المطرب مصطفى كامل بعد إعلانه عن دخول السيدات مجانا.

ويحيي مصطفى كامل مساء اليوم الجمعة، حفله الغنائي في مرسيليا لاند الساحل الشمالي، وتشاركه بالحفل الراقصة .

يذكر أن، عمر كمال طرح مؤخرا عبر قناته على "يوتيوب" أغنية "ولاد موت" التي يشاركه في تقديمها مؤديا أغاني المهرجانات حمو بيكا، وحسن شاكوش.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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