كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلاد الأمير وليام بصورة تثير الشكوك من جديد

تم الاحتفال بعيد ميلاد الأمير وليام الثاني والأربعين بإصدار صورة عائلية جديدة ساحرة، التقطتها الأميرة كيت في نورفولك الشهر الماضي. تظهر الصورة أمير ويلز وهو يقفز في الهواء إلى جانب أطفاله الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس. وشوهدت العائلة وهي تمسك أيديها وتبتسم بشكل مشرق للكاميرا أثناء قفزها على شاطئ هولخام.

أرفقت الأميرة كيت الصورة برسالة صادقة: “عيد ميلاد سعيد يا بابا، كلنا نحبك كثيرًا”.

تتجلى مهارات كيت الرائعة في التصوير الفوتوغرافي في الصورة، حيث أن التقاط جميع أفراد العائلة الأربعة في الهواء ليس بالمهمة السهلة.

نالت الصورة اعجاب المتابعين ولكن بعض المعجبين لم يقتنعوا بحجّة أن الصورة معدلة عبر برنامج الفوتوشوب. ما ذكّرهم بالفضيحة التي أثارتها صورة عيد الام في وقت سابق من هذا العام والتي شاركتها دوقة كامبريدج وأثارت الدهشة بعدما تمّ التلاعب بها ما دفع كيت الى الاعتذار حينها عن هذا التصرّف.

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نذكر أن كيت ميدلتون كانت قد حضرت عرض Trooping the Color بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز وذلك يوم السبت الفائت وهو أول ظهور علني لها منذ الإعلان عن تشخيص إصابتها بالسرطان.