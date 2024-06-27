إبنة توم كروز في خطوة صادمة تجاه والدها

أشارات بعض المصادر إلى أنّ إبنة الممثّل توم كروز والممثّلة كاتي هولمز – المعروفة الآن باسم سوري نويل – قد اختارت اسمًا جديدًا لها بعدما قامت بإسقاط كروز من اسمها واستخدمت الاسم الأوسط لهولمز للثناء على والدتها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ الفتاة البالغة من العمر ١٨ عامًا قامت بالتغيير لأنّها “تريد هوية خاصّة بها ” ولأنّ الاسم الجديد سيساعدها أيضًا على “تجنّب المصوّرين” ويسمح لها “بالبدء من جديد في الكليّة”.

إستخدمت “سوري” الاسم الجديد في حفل تخرّجها من مدرسة Fiorello H. LaGuardia الثانويّة للموسيقى والفنون المسرحية، المعروفة باسم “Fame School”، في وقت سابق من هذا الشهر.

تمّ إدراج اسم “سوري نويل” في الإعلان الترويجيّ للعمل الذي تلعب فيه دورًا رئيسيًا ضمن مدرستها الثانويّة “The Addams Family: A New Musical”.

و”نويل” هو الاسم الأوسط لكاتي هولمز ومن غير الواضح ما إذا كان اسمها قد تمّ تغييره قانونيًّا.

وأكّدت “الصفحة السادسة” في مارس ٢٠٢٣ أنّ توم كروز ظلّ منفصلًا عن ابنته ولم يكن له “أي دور” في حياتها.

حصل كروز وهولمز على الطلاق في عام ٢٠١٢، ومنذ ذلك الحين أصبحت الممثّلة السابقة في فيلم “داوسونز كريك” تتولّى تربية “سوري” بمفردها.

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نذكر أنّ توم كروز حضر عرضًا فنيًّا لتايلور سويفت في لندن بعد يوم من تخرّج ابنته إذ غاب عن هذه المناسبة العائليّة المهمّة.

اسقاط “سوري” لاسم والدها ذكّرنا بنفس الخطوة التي قامت بها ابنة براد بيت وأنجلينا جولي “شيلوه” التي أسقطت اسم والدها وأصبحت “شيلوه جولي”.