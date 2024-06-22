خاص - جو أشقر يتحدث عن موسم الصيف في لبنان ويكشف سبب حضور وزير السياحة وليد نصار حفل إطلاق أغنيته الجديدة "بيروت شتقتلّا"

ميرنا وليد - بيروت - أقام الفنان اللبناني جو أشقر حفلاً لإطلاق أغنيته الجديدة "بيروت شتقتلّا"، من كلمات الشاعر سمير نخلة، لحن وتوزيع موسيقي جو أشقر، أما إخراج الكليب فهو لـ جيمي بو عيد، تحت إشراف المخرج جو بو عيد. حضر الحفل كوكبة من أهل الفن والسياسة والإعلام، من بينهم وزير السياحة اللبناني وليد نصار.

موقع "الفن" كان حاضراً في الحفل، وكان لنا حوار مع جو أشقر، تحدث فيه عن أغنيته "بيروت شتقتلّا"، وعن الموسم الصيفي لهذا العام، وتلبية وزير السياحة وليد نصار دعوته لحضور الحفل.



كيف تصف شعورك مع حضور وجوه فنية وإعلامية ووزير السياحة وليد نصار حفل إطلاق أغنيتك الجديدة "بيروت شتقتلّا"؟

شعوري أكثر من رائع، عشنا في الحفل لحظات تذكرنا بأيام العز والمجد للبنان وبيروت، خصوصاً أننا موجودون في خليج جونية، وأنا أتوجه بالأغنية إلى بيروت. الجمهور والحضور والجمعة هي أمر جميل جداً، هذا هو لبنان.



كيف تمت دعوة وزير السياحة إلى هذا الحفل؟

وزير السياحة هو من الوزراء الناشطين الذين يحبون لبنان، وهو يقوم بمجهود إستثنائي يشكر عليه، وأتمنى أن يعمل الجميع كما يعمل الوزير نصار، الذي لبى ندائي فور عرضي له ليكون راعي هذا الحفل، و"الله يكتر من أمثالو"، فهو يحب أن يعمل لمصلحة الوطن من دون مقابل، وأتمنى أن يكون كل القائمين على البلد مثله.

هل تتوقع أن يكون هذا الصيف ناجحاً من حيث المهرجانات في لبنان؟

آمل أن يكون هذا الصيف عامراً، وليس لدي أدنى شك بذلك، وحجوزات السفر إلى لبنان مميزة هذه السنة، والأرقام عالية جداً، فنحن قد إشتقنا والجميع مشتاق ليرى لبنان وصيفه، ويستمتع بالأجواء المميزة التي إعتدنا عليها.

أخبرنا عن شعور والدتك تجاهك.

والدتي ليست موجودة معنا اليوم في الحفل بسبب ظروف خاصة، ولكن الأكيد هو أن قلبها وروحها معي.