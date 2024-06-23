شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مرور 19 عاما على رحيل المخرج عاطف الطيب والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة المخرج عاطف الطيب الذى قدم أفلاما واقعية من الشارع المصرى، وقد تخرج الطيب من قسم الإخراج فى المعهد العالى للسينما عام 1970، وعمل أثناء الدراسة مساعدًا للإخراج مع مدحت بكير فى فيلم (ثلاثة وجوه للحب عام 1969)، ثم عمل فى عام 1973 مساعدا للمخرج شادى عبد السلام فى فيلم "جيوش الشمس" وفى عام 1978 قام بإخراج فيلم قصير من إنتاج المركز التجريبى اسمه "المقايضة"، وفى عام 1979 عمل مساعد مخرج ثانى مع المخرج يوسف شاهين فى فيلم "إسكندرية.. ليه؟، وفى عام 1981 مع المخرج محمد شبل فى فيلم "أنياب".

ارتبط اسم عاطف الطيب، ارتباط كبير بقضايا المواطن المصرى البسيط وبحقوقه، فكانت أغلب أعماله مثيرة للجدل النقدى وغير النقدى، لما تتطرق إليه من قضايا تتعلق بالحريات العامة والخاصة على السواء وقضايا الحرب ضد الاستعمار بجميع أشكاله .



وربما لا يعلم الكثيرون أن المخرج عاطف الطيب دخل مجال الكليبات الغنائية من خلال تجربتين فى إخراج الكليبات وهما أغنية كتبتلك لـ لطيفة، وأغنية شنطة سفر لـ أنغام.

