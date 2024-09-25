شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 163 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 12343 نقطة، وبتداولات بلغت 7.090 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 299.895 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.191 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 163 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 83، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، طباعة وتغليف، وصدق، والأسماك، ومعدنية، والاستثمار ريت، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، رعاية، واتحاد الخليج الأهلية، والإعادة السعودية، وسلامة، والمتقدمة، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 25653 نقطة، وبتداولات بلغت 32.187 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.306 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.746 مليار ريال.وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.