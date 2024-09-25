تكنولوجيا: خبيرٌ بكل معنى الكلمة: كيف يمكّنك هاتف “Galaxy S24 Ultra” من احتراف فن التصوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تعد الصور الاحترافية حكراً على المصورين المحترفين الذين يحملون كاميرات ضخمة وعدسات معقدة. فبفضل هاتف “Galaxy S24 Ultra” من سامسونج، أصبح لديك استوديو تصوير متكامل في جيبك. ويتميز هذا الهاتف بالكاميرا المتطورة المدعومة بمحرك “ProVisual Engine“، وهي مجموعة أدوات تصوير متقدمة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتم تصميم “Galaxy S24 Ultra” لتقديم جودة صورة استثنائية في جميع الظروف، ما يجعله الخيار المثالي للمصورين الهواة والمحترفين على حد سواء. سواء كنت تلتقط الصور في ظروف إضاءة صعبة أو تقوم بتعديل المحتوى أثناء التنقل، سيوفر لك هذا الهاتف كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى بجودة الاستوديو، مما يفتح أمامك آفاقاً جديدة للإبداع والتعبير الفني.

إليك عدة طرق تجعل أي شخص يمتلك هاتف Galaxy من سامسونج يشعر وكأنه خبير تصوير حقيقي:

خبير التصوير اليومي

يمتلك المصور المحترف الحقيقي القدرة على التقاط السحر في أي موقف، والذكاء لتحويل كل لحظة إلى تحفة فنية. ومع هاتف “Galaxy S24 Ultra“، تصبح هذه المهارة في متناول يدك، حيث تتميز الكاميرا عالية الدقة بمجموعة واسعة من خيارات التصوير، ما يسمح لك بالتقاط صور مذهلة دون الحاجة إلى سنوات من الخبرة في هذا المجال.

كاميرات ذات زاوية عريضة بدقة 200 ميجابكسل وكاميرات مقربة بدقة 50 ميجابكسل: يمكنك الآن التقاط صور عالية الدقة حتى في ظروف الإضاءة الساطعة. وعندما تزداد الظلمة، تعمل مستشعرات البكسل التكيفية مع تقنية “ tetra squared pixel binning technology ” على تحسين السطوع والتفاصيل بدقة مذهلة. وبفضل هذه التقنية المتقدمة، يمنحك الهاتف الحرية المطلقة لتحديد نوع الصورة التي ترغب في التقاطها، دون الحاجة إلى إعداد إضاءة احترافية كاملة.

نظام Quad Tele: لطالما اعتمد المصورون المحترفون على العدسات المقربة الضخمة لالتقاط صور مدهشة من مسافات بعيدة. لكن مع هاتف “ Galaxy S24 Ultra “، يمكنك الآن تحقيق هذه النتائج الاستثنائية بكل سهولة، حيث يوفر نظام Quad Tele الشهير جودة بصرية رائعة مع تكبير يصل إلى 2 x و3 x و5 x و10 x ، ما يمكّنك من التقاط التفاصيل الدقيقة وإبراز جمال المشاهد البعيدة، لتجعل كل صورة تحفة فنية بلمسة بسيطة.

تقنية AI Zoom: تضمن هذه التقنية لك التقاط صور أكثر وضوحاً ودقة، خاصة عند استخدام تكبير 2 x أو 3 x أو 5 x أو حتى 10 x . ولكن ما يميزها حقاً هو قدرتها على استعادة التفاصيل بدقة مذهلة، ما يسمح لك بالحصول على صور واضحة حتى عند تكبيرها بمقدار 100 x.

ويمثل هذا عصراً جديداً لمحبي التقاط صور ومقاطع فيديو الحفلات الموسيقية، حيث يمكن لأي شخص الآن أن يفخر بلقطاته المذهلة بفضل هذه التقنية. حتى عند التصوير من مسافة بعيدة، ستتمكن من التقاط لحظات مميزة كما يفعل المحترفون.

خبير التصوير الليلي

يعد التقاط اللحظات الليلية مع الأحباء تحدياً حقيقياً للعديد من الأشخاص، حيث يعيق نقص الإضاءة تحقيق التأثير المطلوب، ولكن المحترفين يدركون أن إتقان فن الإضاءة هو سر النجاح. ومع “Galaxy S24 Ultra“، يمكنك الآن تحويل الليل إلى حليفٍ يساعدك في التقاط صور مدهشة تتألق بالتفاصيل الغنية والألوان الحية، حتى في أحلك الظروف.

وتعمل ميزة التصوير الليلي على تحسين التفاصيل والسطوع بصورة طبيعية في ظروف الإضاءة المنخفضة، ما يجعل التقاط اللقطات الليلية أسهل من أي وقت مضى. وتم تصميم هاتف “Galaxy S24 Ultra” خصيصاً للتألق في الظلام، حيث يأتي مزوداً بأجهزة استشعار متطورة، وبكسلات محسنة، وسرعة غالق دقيقة، بالإضافة إلى قدرات تثبيت محسّنة. ومع هذه التكنولوجيا المتقدمة، يمكنك الآن التقاط صور ليلية رائعة تعكس جمال اللحظة بوضوح ودقة لا مثيل لهما.

وتعمل الخوارزميات المتقدمة في الكاميرات الأمامية والخلفية على تقليل الضوضاء، وهي مشكلة شائعة تؤثر على جودة الصور في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة. وبينما اعتمد المحترفون سابقاً على الحوامل ثلاثية القوائم لتثبيت لقطاتهم خلال الليل، فإن هاتف “Galaxy S24 Ultra” يغير هذا المفهوم تماماً.

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات الجيروسكوب لتمييز تحركاتك عن حركات الهدف.

زوايا تثبيت الصورة البصري ( OIS ) الأوسع: يتيح هذا النظام تعويضاً محسّناً لاهتزاز اليد، ما يضمن لك لقطات أوضح وأسرع من أي مسافة.

معالجة إشارة الصورة المحسنة ( ISP): يقوم هذا النظام بتحليل مكونات الصورة لفهم ما يحدث في المشهد، ما يسمح بتحرير متطور وضبط جوانب معينة مثل الحدة، ولون البشرة، وتقليل الضوضاء، مع تعزيز التفاصيل. وعند تسجيل مقاطع الفيديو، تأتي كل من الكاميرات الأمامية والخلفية مزودة بكتلة ISP مخصصة لتقليل الضوضاء في ظروف الإضاءة السيئة، ما يضمن لك تجربة تصوير استثنائية في أي بيئة.

الآن، يمكنك ترك الحامل ثلاثي القوائم في المنزل والتقاط صور ليلية مذهلة مثل المحترفين.

خبير التصوير السينمائي

كانت الأفلام المذهلة بصرياً تتطلب عادةً فريق عمل كبير وإنتاج معقد، ولكن مع هاتف “Galaxy S24 Ultra“، أصبحت القوة السينمائية الآن متاحة بين يديك. يمكنك الآن إنتاج مقاطع فيديو احترافية بسهولة، دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة أو معدات معقدة.

ويعلم المحترفون أن التصوير بدقة عالية يضمن أن يظهر محتواهم بشكل مذهل على أي شاشة، مهما كان حجمها.

تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية و8K بمعدل 30 إطاراً في الثانية: يفتح هاتف “Galaxy S24 Ultra” آفاقاً جديدة من خلال قدرته على تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بدقة 8K، أو مقاطع فائقة السلاسة بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية. مع هذه الميزات المتطورة، كل ما تصوره سيكون جاهزاً للإبهار على الشاشة الكبيرة.

ولكن من المهم إدراك أن تجربة التصوير الاحترافي الحقيقية لا تقتصر على التصوير بدقة عالية فحسب، بل تتعلق أيضاً بالتقاط كل التفاصيل الدقيقة وإضفاء الحيوية على الرؤى الإبداعية.

وضع فيديو البورتريه مع تقنية AI Stereo Video Bokeh: تستغل هذه التقنية الذكاء الاصطناعي لدمج البيانات من كاميرتين، ما يخلق فصلاً واضحاً بين المقدمة والخلفية في اللقطة. ويتيح ذلك للهدف أن يبرز بشكل مميز.

خبير التعديل

إن التقاط الصور ومقاطع الفيديو الرائعة هو مجرد البداية. معظم المحترفين يؤكدون أن السحر الحقيقي يكمن في مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث يمكن للمسات النهائية أن تنقل عملك إلى آفاق جديدة.

وبينما قد يقضي المحترفون ساعات في إتقان لقطة واحدة أثناء التعديل، فإن هاتف “Galaxy S24 Ultra” يبسط هذه العملية بشكل كبير دون أي تنازل عن الجودة.

خاصية Edit Suggestion: تقوم تقنية Galaxy AI تلقائياً بتحديد المشكلات المحتملة في الصورة، مثل الانعكاسات أو الظلال غير المرغوب فيها، وتقترح التعديلات المناسبة لضمان الحصول على صورة مثالية.

خاصية Generative Edit: تمنحك هذه الميزة القدرة على إعادة وضع الأشخاص أو الأشياء داخل الصورة، مع ملء المساحة التي كانوا يشغلونها بخلفية متناغمة وممزوجة بشكل مثالي.

مع هاتف “Galaxy S24 Ultra“، أصبح التصوير والتعديل الاحترافي في متناول الجميع.

خبير وسائل التواصل الاجتماعي

إن الخطوة الأخيرة في العملية الإبداعية هي المشاركة، وغالباً ما يعتمد المحترفون على مجموعة من التطبيقات لتحقيق أقصى استفادة من صورهم ومقاطع الفيديو قبل نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لأن تطبيقات التواصل الاجتماعي لا تستفيد بشكل كامل من قدرات تطبيق الكاميرا الأصلي. لكن مع “Galaxy S24 Ultra” الذي يدمج محرك ProVisual مع منصة إنستغرام، أصبح ذلك من الماضي.

Super HDR: يتيح لك تطبيق إنستغرام على “Galaxy S24 Ultra” التقاط الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً بتقنية HDR، ما يوفر لك نطاقاً أكثر واقعية من السطوع والتباين والألوان.

مع هذه الميزة، يمكنك الحصول على صور مثالية جاهزة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى قضاء ساعات في المعالجة اللاحقة. إنها تجربة تفوق الاحتراف وتضمن لك نتائج مذهلة في كل لقطة.

لمعرفة المزيد عن إمكانيات الكاميرا الرائدة في فئتها في هاتف Galaxy S24، تفضل بزيارة الروابط التالية:

https://samsungmobilepress.com/feature-stories/closing-the-distance-between-you-and-a-great-shot

https://www.samsungmobilepress.com/feature-stories/capture-the-perfect-shot-every-time-with-galaxys-provisual-engine

https://www.samsungmobilepress.com/feature-stories/finally-a-mobile-camera-that-ensures-you-never-miss-a-moment

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