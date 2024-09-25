الاقتصاد

«عزم»: ترسية مشروع مع الهيئة العامة للترفيه

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع إرشاد وتوجيه رواد الأعمال والمنشآت في قطاع الترفيه، بتاريخ 5 سبتمبر الحالي، مع الهيئة العامة للترفيه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية تتجاوز قيمة المشروع 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.

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ويهدف المشروع لإرشاد وتوجيه رواد الأعمال والمنشآت في قطاع الترفيه للهيئة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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