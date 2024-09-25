شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تغرم أكبر شركة تدقيق مالي 62 مليون دولار بسبب «إيفرجراند» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظرت السلطات في الصين عمل شركة المحاسبة "بي دبليو سي" لمدة ستة أشهر وفرضت عليها غرامة قدرها 441 مليون يوان (62 مليون دولار) بعد أن وجدت الجهات التنظيمية أن موظفي شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (بي دبليو سي) أخفوا ممارسات احتيالية أثناء المراجعة لشركة التطوير العقاري المنهارة "إيفرجراند" وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية. ماذا يعني الحظر الصيني؟ وبعد أن خسرت بالفعل عملاء كثر بسبب التحقيق الرسمي الصيني حول تدقيقها المحاسبي في أعمال إيفرجراند سيتم منع شركة بي دبليو سي من التوقيع على أي نتائج مالية في البلاد لمدة ستة أشهر.

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وتشمل العقوبة غرامة قدرها 116 مليون يوان (14.73 مليون يورو) من وزارة المالية الصينية وغرامة قدرها 325 مليون يوان (41.28 مليون يورو) من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. توبيخ شديد لبي دبليو سي قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في توبيخ شديد للشركة إن تحقيقها وجد أن شركة "بي دبليو سي" فشلت في التدقيق على وحدة "هينجادا ريل إيستايت" ما ساعد في التستر عن احتيال إيفرجراند أثناء التدقيق في النتائج السنوية بين عامي 2019 و 2020.

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ذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان "لقد أحدثت شركة برايس ووترهاوس كوبرز(علامة تجارية بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المهنية) تآكلا خطيرًا في النظم القانونية وحسن النية وألحقت الضرر بمصالح المستثمرين". أشد عقوبة احتيال مالي ويعد تعليق الأعمال والغرامات أشد عقوبة على الإطلاق تتلقاها شركة المحاسبة بي دبليو سي من بين الأربع الكبرى في الصين وتأتي على خلفية هجرة العملاء وتسريح الموظفين في الشركة في الأشهر الأخيرة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على آفاق الشركة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت الشركة، وهي الكيان المحاسبي المسجل والذراع الرئيسي لشركة بي دبليو سي في الصين، أعلى شركة مراجعة حسابات في البلاد من حيث الأرباح في عام 2022، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية. رد «بي دبليو سي» قالت بي دبليو سي:" نشعر بخيبة أمل إزاء أعمال التدقيق التي قامت بها بي دبليو سي تشونج تيان على هينجادا والذي خفض بشكل غير مقبول المعايير التي نتوقعها من الشركات الأعضاء في شبكة بي دبليو سي".

وأضافت قالت الشركة إنه كجزء من "المساءلة والإجراءات التصحيحية" تنحى دانييل لي الشريك الإقليمي الأول بشركة بي دبليو سي في الصين عن منصبه وتولى هيميون هدسون منصبه بدلاً منه. مصادرة الإيرادات قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان منفصل إنها صادرت إيرادات شركة برايس ووترهاوس كوبرز تشونج تيان المتعلقة بقضية إيفرجراند والتي بلغت قيمتها الإجمالية 27.7 مليون يوان وفرضت غرامة على الوحدة قدرها 297 مليون يوان.

أردفت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيانها: "لقد قامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز إلى حد ما بالتغطية وحتى التغاضي عن الاحتيال المالي لشركة إيفرجراند وإصدار السندات المؤسسية بشكل احتيالي". مغادرة عملاء الصين على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأ عدد متزايد من العملاء الصينيين وخاصة الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية في وقف أعمالها مع شركة بي دبليو سي في أعقاب إطلاق التحقيق التنظيمي مع الشركة. 400 عميل صيني كان لدى الشركة حوالي 400 عميل صيني مسجلين في الداخل أو في أسواق خارجية مثل هونج كونج أو نيويورك بما في ذلك شركات تكنولوجيا عملاقة مثل "علي بابا" و"تينسنت".

وأظهرت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى ملفات أن أكثر من 50 شركة صينية بما في ذلك "بنك الصين" أكبر عملاء برايس ووترهاوس كوبرز في الصين إما تخلت عن برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق حسابات لها أو ألغت خطط عملها المشترك.