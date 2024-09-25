شكرا لقرائتكم خبر عن ⁠لماذا تراجع رواج السلع الفاخرة في 2024.. وما توقعات القطاع؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسهم السلع الفاخرة الأوروبية مع تحذير المحللين من تدهور توقعات الطلب وخاصة بين المستهلكين الصينيين ذوي الإنفاق المرتفع، وفق ما ذكرت منصة إكس إم . تدهور أسهم السلع الفاخرة انخفضت أسهم الشركة الألمانية للسلع الفاخرة "هوجو بوس" والتي كانت من بين الأسوأ أداءً على مؤشر ستوكس 600 حيث انخفضت بنسبة 4% بعد أن قام المحللون في "بانك أوف أمريكا سيكيورتيز" بتخفيض تصنيف السهم إلى أداء أقل من الشراء.

وقالوا إن النصف الثاني من المقرر أن يقدم خلفية استهلاكية أكثر تراجعًا. تحديات قطاع السلع الفاخرة وذكر محللو بنك أوف أمريكا في تقرير بحثي يوم الاثنين يتناول التحديات في قطاع السلع الفاخرة:"بعد ذروة الاستهلاك بعد كوفيد في عام 2022 تباطأت إيرادات قطاع السلع الفاخرة بشكل كبير حيث كان المستهلك الأمريكي أول من عاد إلى طبيعته يليه المستهلك الكوري الجنوبي والأوروبي والياباني"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. كبح إنفاق المستهلك الصيني وأضاف محللو بنك أوف أمريكا :أنه ”مع تلاشي الدعم الوحيد للقطاع - المتمثل في إنفاق المستهلك الصيني- أصبحت جميع الجنسيات (من المستهلكين) الآن تحت الضغط"، ووصفوا مستهلكي السلع الفاخرة بأنهم ”انسحبوا جميعًا” وأن الطلب المحلي والسفر الصيني ”تدهور”.

وعليه يتوقع المحللون انخفاض الإيرادات بنسبة 1٪ في جميع شركات السلع الفاخرة الأوروبية في عام 2024. شركات السلع الفاخرة المتضررة في هذا السياق، أشارت شركة هوجو بوس إلى :"التحديات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية المستمرة" وخاصة في الصين والمملكة المتحدة بعدما خفضت توقعات مبيعاتها في يوليو.

كما انخفضت أسهم شركة "بربري" البريطانية بنحو 3% يوم الاثنين بعد تخفيض تصنيفها من قبل محللي "بنك أوف أمريكا" للأوراق المالية الذين خفضوا السعر المستهدف للسهم إلى 475 بنسًا (6.31 دولار) من 700 بنس.

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كما قاموا بخفض التصنيف لشركة "إل في إم إتش" الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة و"كيرينج" من الحث على الشراء إلى الحياد.

وانخفضت أسهم إل في إم إتش بنسبة 0.24% يوم الاثنين لتسجل أدنى مستوى لها منذ يوليو 2022 وفقًا لبيانات بورصة لندن.

وانخفض سهم كيرينج بنسبة 1.7%، بينما انخفض سهم "هيرمس" بنسبة 0.26%. مؤشر السلع الفاخرة تمكن مؤشر ستوكس يوروب لاجيشيري 10 الذي يرصد العلامات التجارية الكبرى في القطاع من البقاء مستقراً لكنه انخفض بنسبة 3.82% منذ بداية العام حتى الآن.

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وقال جون كوكس رئيس قسم الأسهم الاستهلاكية الأوروبية في شركة "كيبلر شوفرو": "المشكلة بوضوح هي الصي التي تحولت من لاعب صغير في صناعة السلع الفاخرة إلى لاعب ضخم على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك وهو ما يؤثر على السوق في الوقت الحالي".

ذكر كوكس إن تحديات سوق العقارات في الصين تلقي بثقلها على المعنويات هناك وعلى توجهات المستهلكين إلى جانب علامات الهشاشة في أوروبا وعدم اليقين الذي تفرضه الانتخابات الأمريكية.

وأدرف:"قد تشهد صناعة السلع الفاخرة فترة طويلة من الضعف وقد شهدنا ذلك بالفعل لعدة فصول. أعتقد أن معظم الناس كانوا يأملون في تحسن الأمور في النصف الثاني من العام ولكن لا توجد أي علامة على حدوث ذلك على الإطلاق في الوقت الحالي".