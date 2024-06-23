شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون رحلة جينيفر لوبيز على الشواطئ الإيطالية مؤشرا على انفصالها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز الاستمتاع بعطلتها في إيطاليا بمفردها، إذ تم التقاط عدة صور لها وهى بمفردها بعيداً عن العائلة وعن زوجها بن أفليك، أثناء تواجدها على القارب في العطلة الصيفية بالشواطئ الإيطالية.

المواقع الأجنبية بدورها سلطت الضوء على تلك الرحلة بمعنى آخر وأشارت إلى أن ذلك مؤشر مهم تجاه علاقتها مع زوجها بن أفليك، إذ أشارت إلى أن ذلك يعد تحولاً ومنعطفاً كبيراً في العلاقة التي تبدو هشة خلال الفترة الأخيرة وعلى وشك الانتهاء.



جينيفر لوبيز



ويركز بن افليك يركز تلك الفترة على أبنائه كأولوية فى حياته عن أى شىء آخر، وهو ما ظهر حينما تم رصد مؤخراً خلال نزهة بصحبة ابنه صامويل البالغ من العمر 12 عامًا، حينما كانا يركبان دراجته النارية الكهربائية في لوس أنجلوس.

وذلك في الوقت التي تقضي فيه جينيفر لوبيز عطلتها بدونه في إيطاليا المشمسة وسط شائعات عن الانفصال.

فى نفس الوقت ورغم كل الأخبار التى تخرج بشأن انفصال الثنائى إلا أن جينيفر لوبيز حرصت على توجيه تحية خاصة له بمناسبة عيد الأب، ووصفته بأنه "بطل".

وكتبت لوبيز عى حسابها عبر "ستورى إنستجرام": "بطلنا.. عيد أب سعيد"، مرفقاً مع رمز تعبيري على شكل قلب أبيض.