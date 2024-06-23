إطلالة إيميه صياح في الرياض تحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها.

وخطفت إيميه الأنظار يجمالها وأناقتها في الرياض، إذ ارتدت فستاناً باللون الأخضر، من تصميم "Elisabetta Franchi".

جاء الفستان بصيحة الكسرات، وتميز بكتفين مبطنتين، وياقة واسعة على شكل الحرف V، وبفتحة جانبية، كما حددت إيميه خصرها بحزام عريض يلتف حول التنورة.

وإختارت إيميه تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفها من جهة واحدة، مع تموجات عريضة وغرة مرتفعة، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها الجميلة.

وتزينت إيميه بمجوهرات راقية، إذ اختارت قلادة ذهبية طولية منسدلة، من توقيع Tiffany & Co، بالإضافة إلى سوار ناعم وخاتم من الذهب.



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