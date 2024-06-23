نانسي عجرم بفستان مميز من إيلي صعب.. وإطلالتها تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الترند، بعد حفلها الأخير الذي أحبته في تركيا، بحضور جماهيري حاشد.

وخطفت نانسي الأنظار خلال الحفل بجمالها وحضورها وإطلالتها، إذ ارتدت فستان رائع من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

جاء فستان نانسي بعدة ألوان جمعت بين الأسود والأبيض والبني، بطبعة "Zebra". وتزين الفستان بالكامل بالترتر الذي أضاف لمسة من البريق على إطلالتها. وجاء بتصميم ضيق يعانق الجسد، وطويل يلامس الأرض، وتميز الفستان بفتحة جانبية أضافت لمسة من الجرأة، كما جاء بصيحة الكتف الواحد. ويبلغ سعر الفستان 5165 دولار.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نانسي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، واعتمدت مكياجا ناعما ابرز ملامحها بطريقة جمالية، كما تزينت بمجوهرات من الذهب والألماس أضافت مزيدا من الأناقة على الإطلالة.



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