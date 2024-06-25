كيرا نايتلي في إطلالة أنيقة خلال عرض شانيل للأزياء

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة العالمية كيرا نايتلي في إطلالة أنيقة أثناء حضورها عرض شانيل للأزياء الراقية خلال أسبوع الموضة في باريس يوم الثلاثاء.

واختارت نجمة Pride & Prejudice، البالغة من العمر 39 عاماً، فستاناً صيفياً أبيض بأكمام بيضاء شفافة أثناء تألقها في هذا الحدث العصري.

وارتدت نايتلي ياقة من الساتان المكشكش مع "فيونكة" بيضاء، ونسقت الفستان مع حذاء بكعب أبيض وأسود وحقيبة يد بيضاء من شانيل.

أما بالنسبة لتسريحة شعرها، فقد قامت بتصفيفه مرة أخرى بشكل أنيق وأكملت مظهرها ببعض الأقراط الماسية.

وانضم إلى كيرا زوجها جيمس رايتون بينما وقف الثنائي معاً في لقطات جميلة.

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