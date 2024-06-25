فن ومشاهير

كيرا نايتلي في إطلالة أنيقة خلال عرض شانيل للأزياء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة العالمية كيرا نايتلي في إطلالة أنيقة أثناء حضورها عرض شانيل للأزياء الراقية خلال أسبوع الموضة في باريس يوم الثلاثاء.


واختارت نجمة Pride & Prejudice، البالغة من العمر 39 عاماً، فستاناً صيفياً أبيض بأكمام بيضاء شفافة أثناء تألقها في هذا الحدث العصري.
وارتدت نايتلي ياقة من الساتان المكشكش مع "فيونكة" بيضاء، ونسقت الفستان مع حذاء بكعب أبيض وأسود وحقيبة يد بيضاء من شانيل.
أما بالنسبة لتسريحة شعرها، فقد قامت بتصفيفه مرة أخرى بشكل أنيق وأكملت مظهرها ببعض الأقراط الماسية.
وانضم إلى كيرا زوجها جيمس رايتون بينما وقف الثنائي معاً في لقطات جميلة.

55f2245965.jpge4cc0f51d4.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر كيرا نايتلي في إطلالة أنيقة خلال عرض شانيل للأزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا