الخميس.. مناقشة «اسمي ليلى» للكاتبة إلهام الكردوسي



ياسر رشاد - القاهرة - تنظم الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين حفل توقيع وندوة لمناقشة المجموعة القصصية «اسمي ليلى» للكاتبة إلهام الكردوسي في المركز الدولي للكتاب، خلف دار القضاء العالي، يوم الخميس المقبل في السادسة مساء ، ويناقش الكتاب الدكتور رضا عطية الناقد الأدبي.

صدرت «اسمي ليلى» عن هيئة الكتاب خلال الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن أجواء المجموعة في قصة بعنوان "أم توبة": "أمام اللجنة رقم ( 74 ) على مرأى من أم توبة، يقف زوجها فردا ضئيلا في طابور الرجال، ينتظر دورا كغيره من الذين لا حول لهم ولا حيلة، أتى ليقول كلمته، فاتر الهمة، هو في الأصل فقد حماسه لفعاليات الحياة من زمن، وكأنه شاخ قبل موعد شيخوخته، حاول أن يتشاغل عما يعتمل بباطنه من هموم، بمتابعة زوجته خلسة، يصب كل تركيزه على بطنها المنتفخ وجسدها المتورم، ورغم كل هذه الدلائل فهو غير موقن أنها تحمل في بطنها جنينا، ولا يصدق حتى كلام الشيخ حسن الذى يبشره بقرب قدوم ولد صالح معافى هذه المرة، ليحمل اسمه ويشدد به ظهره، وعقله لا يقتنع أن زوجته أم توبة يمكن أن تكون حبلى كبقية النساء، بعدما تهدلت أعضاؤها وانحنت أثداؤها، وشاب شعر رأسها وتشقق باطن كفيها وكعوب قدميها فقرا وعجزا"

يذكر أن إلهام الكردوسي كاتبة صحفية وقاصة ومسؤول الملف الثقافي بجريدة الوطن.